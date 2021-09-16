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Опоры начали возводить на съезде с Рублевского шоссе на Кутузовский проспект

Анастасия Волоснова

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Опоры начали возводить на съезде с Рублевского шоссе на Кутузовский проспект
Фото: Пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
Россия, Москва, Рублёвское шоссе Карта всех событий

В Москве приступили к возведению опор направленного съезда с Рублевского шоссе на Северный дублер Кутузовского проспекта. Об этом в четверг, 16 сентября, рассказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Он напомнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в проект были внесены изменения, которые позволили избежать вырубки более 5500 единиц зеленых насаждений.

Также рабочие возводят путепровод тоннельного типа на пересечении с улицей Герасима Курина. Специалисты будут строить два километра дорог. Так, будут возведены четыре путепровода, протяженность которых составит 587 метров.

— В рамках благоустройства территории предусматривается устройство 4,1 гектара газона, посадки 109 деревьев и 1627 кустарников, — уточнил Рафик Загрутдинов.

В среду, 15 сентября, Рафик Загрутдинов сообщил, что в рамках программы реновации жилья в Москве демонтировали 59 старых жилых домов. Жильцы получили квартиры в новых зданиях с улучшенной отделкой в том же районе.

По его словам, демонтаж дома осуществлялся при помощи технологии «умного сноса», которая используется при сносе всех домов по программе реновации. Она безопасна, экологична и повторно использует возникающие отходы. Демонтаж осуществляется за счет бюджета Москвы.

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