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Первые поставки системы С-500 начались в российских войсках

Полина Долганова

Общество
Первые поставки системы С-500 начались в российских войсках
Фото: Минобороны РФ

В российские войска начали поставлять современную зенитную ракетную систему С-500 «Прометей» после завершения ее госиспытаний. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

— Только-только завершены госиспытания и начались первые поставки этого комплекса, — сказал он.

По его словам, в настоящее время система пока поставляется не в полной комплектации, которая была заявлена заказчиком «Алмаз-Антей».

Новая система разработана с целью поражения всех возможных единиц техники противника на любой скорости и высоте.

Специалисты начали готовиться к работам на С-500 с 2017 года. В войсках РФ новая система заменит нынешнюю ЗРС С-400 «Триумф», передает ТАСС.

До этого стало известно, что Россия впервые в боевых порядках общевойсковых подразделений применила ударных роботов «Уран-9» и «Нерехту» на совместных стратегических учениях «Запад-2021». «Ураны-9» занимались «уничтожением» живой силы и бронетехники условного противника на расстоянии от трех до пяти тысяч метров огнем из ракетных комплексов «Атака», реактивных пехотных огнеметов, а также 30-миллиметровых пушек и пулеметов. Роботы «Нерехта» были задействованы для огневой поддержки подразделений и разведки.

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