Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Академик Румянцев: Генетические тесты должны войти в программу ОМС

Павел Гриднев

Общество
Академик Румянцев: Генетические тесты должны войти в программу ОМС
Фото: Из личного архива Александра Румянцева.

Включение тестов на генетические заболевания в обязательное медицинское страхование позволит проводить их в регионах проживания пациентов. Такое мнение высказал академик РАН Александр Румянцев в ходе онлайн-конференции «Доступность генетического тестирования в России: от тестов для всех — до индивидуального анализа генома», которая прошла в мультимедийном центре МИА «Россия сегодня».

— Мы уже семь лет ведем регистр пациентов с первичными иммунодефицитными состояниями и видим, что количество выявленных редких заболеваний год от года увеличивается. Для эффективного лечения орфанных пациентов необходима ранняя диагностика, которую может обеспечить в том числе и генетическое тестирование, — заявил Александр Румянцев.

По мнению президента Центра им. Д. Рогачева, наряду с финансированием генетических тестов требуется разработка технологий для лечения орфанных заболеваний, а также подготовка клинических генетиков с правом ведения диспансерных групп пациентов. Должны быть подготовлены клинические рекомендации и медико-экономические стандарты, считает Александр Румянцев.

Директор Медико-генетического научного центра им. академика Н.П. Бочкова, главный специалист по медицинской генетике Сергей Куцев в своем выступлении напомнил, что сегодня в России работает только два федеральных медико-генетических центра — Центр имени академика Бочкова в Москве и НИИ медицинской генетики в Томске. Куцев напомнил о том, чтобы попасть на прием в федеральные центры, иногда надо ждать до трех месяцев.

— Чтобы пациенты не стояли в очередях на прием в федеральных центрах, каждый регион должен иметь полноценную медико-генетическую консультацию. Необходимо создать службу в области генетических исследований, созданную по образцу федеральной детской онкогематологической службы, созданной при участии академика Румянцева, — отметил Сергей Куцев.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что сегодня в России возможно тестирование и диагностика широкого круга наследственных заболеваний, однако необходимо сделать его доступным для всех нуждающихся, поскольку терапия многих заболеваний зависит от того, какой поставлен генетический диагноз.

диагностика болезнейОМСЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Все мнения
О проекте