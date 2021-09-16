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Система онлайн-выборов успешно прошла все тестирования и проверки

Анастасия Волоснова

Общество
Система онлайн-выборов успешно прошла все тестирования и проверки
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Система онлайн-голосования в Москве готова к DDOS-атакам в дни выборов 17-19 сентября. Об этом рассказал начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

По его словам, голосование будет идти три дня без перерыва, поэтому все желающие успеют принять участие в выборах.

— Система московского электронного голосования существует с 2019 года, за это время мы набили много шишек. Система устоялась, работоспособна и надежна, это доказано многочисленными тестированиями и проверками хакеров. Мы уверены в ее надежности и стабильности, — отметил Костырко.

Он напомнил, что на предстоящих выборах горожане смогут воспользоваться функцией отложенного решения. Если компьютер зависнет или закончится заряд на телефоне, москвичи смогут заново открыть электронный бюллетень и проголосовать. Данная функция будет доступна 24 часа.

Выборы депутатов в Государственную думу РФ пройдут 17–19 сентября. На самые острые и интересные вопросы о дистанционном формате голосования «Вечерней Москве» ответили эксперты.

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