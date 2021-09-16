Песков прокомментировал доклад Европарламента об отношениях с РФ

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Доклад Европарламента, в котором ЕС призывают пересмотреть отношения с Российской Федерацией, вызывает сожаление. Такое мнение в четверг, 16 сентября, выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— К великому сожалению, там не идет речь о необходимости налаживания диалога, о необходимости решения существующих проблем и разногласий путем общения на различных уровнях и по различным каналам, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Песков подытожил, что в данной ситуации скидку можно сделать только на то, что в документе содержатся рекомендации, а не прямые указания.

16 сентября Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса, в котором он призывает власти стран Евросоюза пересмотреть отношения с Российской Федерацией. В документе содержится рекомендация для властей ЕС «пересмотреть политику Евросоюза в отношении России и разработать всеобъемлющую стратегию ЕС в отношении РФ».

В качестве фундамента для нового вектора развития отношений РФ с Европой предлагается использовать изложенные в докладе принципы. В частности, Кубилюс предлагает Европе «противодействовать угрозе безопасности, бороться с вмешательством российской власти в дела Евросоюза, а также вести выборочный диалог с администрацией президента РФ». В докладе также числится пункт о том, что Европа «должна быть готова не признать итоги выборов в Госдуму».

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал утвержденный Европарламентом доклад.