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Выставка Политехнического музея «Жизнь с вирусами» откроется на ВДНХ

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка Политехнического музея «Жизнь с вирусами» откроется на ВДНХ
Фото: pixabay.com

Политехнический музей представляет выставку «Жизнь с вирусами». Экспозицию можно посетить бесплатно в павильоне «Карелия» на ВДНХ.

Гости выставки смогут в доступной форме получить информацию о возбудителях болезней и способах борьбы с ними. Консультантами экспозиции стали врачи и ученые.

Условно выставка поделена на четыре раздела. Первый — исторический. Он расскажет о долгой борьбе человечества за выживание с невидимыми противниками — возбудителями инфекций.

Научный раздел выставки «Возбудители и способы борьбы с ними» поведает о том, какими бывают микроскопические организмы, вызывающие болезни, как они приспосабливаются к нам и как наука помогает бороться с ними. Здесь же можно узнать о том, как работают вакцины от ковида.

Раздел «Иммунитет» расскажет о том, как работает иммунная система — одна из самых сложных систем человеческого организма.

В последнем разделе «Пандемия-2020» посетитель получит возможность переосмыслить пандемию, вспомнить о событиях последних лет и поразмышлять о том, как изменился мир.

Выставка открыта с 17 сентября по 20 декабря, сообщается на сайте музея.

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