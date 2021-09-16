Более 35 набережных благоустроили в Москве за 10 лет

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, остров Балчуг Карта всех событий

В Москве 36 набережных общей протяженностью почти 65 километров благоустроили за десять лет. Об этом в четверг, 16 сентября, рассказали в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

С 2010 года на набережных появляются пешеходные зоны, смотровые площадки, велодорожки, озеленяются территории.

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

— Первой привели в порядок Крымскую набережную. Она стала продолжением Воробьевской, Андреевской и Пушкинской набережных — 12-километровый маршрут связал Парк Горького и центр столицы — Стрелку, — напомнили в пресс-службе.

В 2021 году специалисты благоустроили четыре набережные острова Балчуг. Кроме того, рабочие привели в порядок набережные в Капотне и от Таганки до «Москвы-Сити».

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

До этого в КГХ рассказали, что благоустройство 2,2 тысячи дворов запланировано на следующий год в Москве. В пресс-службе также добавили, что в 2022 году отремонтируют 17 прудов и три фонтана.

При этом специалисты планируют благоустроить свыше 150 крупных объектов. Среди них 52 общественные зоны и более 100 парковых территорий и знаковых объектов. Так, в следующем году начнется благоустройство Ленинского проспекта — от Садового кольца до Университетского проспекта. Также ремонтные работы проведут на Волоколамском шоссе и на участке Кутузовского проспекта.