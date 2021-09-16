Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин: За минувшее 10-летие дорожная сеть Москвы выросла почти на 20 процентов

Анастасия Волоснова

Город
Сергей Собянин: За минувшее 10-летие дорожная сеть Москвы выросла почти на 20 процентов
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Ярославское шоссе Карта всех событий

Каждый год в Москве строят по 100 километров дорог, что почти равно расстоянию от центра Москвы до Клина. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.

Он подчеркнул, что за последние десять лет дорожная сеть Москвы выросла почти на 20 процентов.

— Только в этом году ввели: участок СВХ — от Открытого до Ярославского шоссе, две развязки на СВХ, путепровод через D2 на ЮВХ, дорогу «Украина» — Середнево — Десна, дорогу от Московского к станции «Филатов Луг», — написал мэр.

По его словам, до конца года в столице достроят мост через реку Сходню на участке от МКАД до Сходни и дорогу к ФОКу на территории Мневниковской поймы.

В свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что еще шесть станций откроют на будущем четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4) до конца 2021 года.

Он отметил, что запустить МЦД-3 планируют в начале 2023 года, МЦД-4 — в третьем квартале 2023 года. МЦД позволит улучшить транспортную доступность около семи миллионов жителей 70 районов столицы и 2,7 миллиона жителей из 17 городов Московской области.

15 сентября сообщалось, что возведение двух станций будущего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) начали в столице.

Читайте также:
Сергей СобянинСтроительствоТранспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Все мнения
О проекте