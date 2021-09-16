«Откуда гнев и горечь?»: Захарова напомнила Франции о срыве сделки по «Мистралям»

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне соглашения Австралии с Великобританией и США по созданию подводных лодок напомнила Франции об их решении в ситуации с производством авианосцев «Мистраль».

— Откуда гнев и горечь? Разрыв контрактов для Франции вроде бы дело привычное. В 2015 году Париж отменил сделку с Россией по двум авианосцам «Мистраль». Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине? — написала Захарова в своем аккаунте в Telegram.

16 сентября стало известно, что Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия договорились создать новое партнерство в сфере безопасности. Об этом сообщили в среду, 15 сентября, в канцелярии британского премьер-министра. В заявлении было сказано, что лидеры трех стран «договорились о знаковом партнерстве в области обороны и безопасности, которое будет защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе». Эта инициатива получила название AUKUS. В рамках данного альянса государства планируют способствовать обмену технологиями.

Телеканал АВС в свою очередь сообщал, что правительство Австралии решило создать флот из атомных подлодок и начать сотрудничать с США и Британией, отказавшись при этом от соглашения с оборонной французской компанией Naval Group.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал «ударом в спину» решение Австралии разорвать контракт с французской оборонной компанией Naval Group по подводным лодкам. Глава МИД страны подчеркнул, что из-за этой ситуации доверие к руководству Австралии теперь подорвано.