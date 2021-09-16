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Около 100 станций метро и МЦК будет построено в столице за десять лет

Виктория Сикерина

Город
Около 100 станций метро и МЦК будет построено в столице за десять лет
Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

Московское правительство проанализировало результаты городского строительного комплекса в период с января по август текущего года. Всего за десять лет — с 2011 по 2021 год — в столице планируют построить 100 станций метро и Московского центрального кольца (МЦК). Об этом в четверг, 16 сентября, рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Основными задачами работы московских строителей в 2021 году оставались создание комфортной сбалансированной городской среды, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, выполнение обязательств перед москвичами по программе реновации, — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что с 2011 года в столице ввели в эксплуатацию свыше 177 километров линий, 90 станций и 11 электродепо МЦК и метро.

При этом в 2011–2021 годы в городе возведут 100 новых станций. Из-за этого протяженность подземки и МЦК увеличится в полтора раза, подытожили в Информационном центре правительства Москвы.

В среду, 15 сентября, на официальном сайте мэра Москвы назвали главные объекты благоустройства в 2021 году.

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