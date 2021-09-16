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Водитель кроссовера сбил курьера на велосипеде на севере Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Водитель кроссовера сбил курьера на велосипеде на севере Москвы
Фото: Вечерняя Москва

Водитель автомобиля совершил наезд на курьера, ехавшего на велосипеде, на севере города. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 16 сентября.

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