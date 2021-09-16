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Штаб по наблюдению за выборами готов к трехдневному голосованию в Москве

Виктория Сикерина

Город
Штаб по наблюдению за выборами готов к трехдневному голосованию в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в Государственную думу 17–19 сентября прошло в четверг, 16 сентября, в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве.

Руководитель столичного штаба Алексей Венедиктов отметил, что все структурные подразделения готовы к проведению голосования как в традиционном, так и в электронной формате.

— Здесь, в «Экспоцентре», завтра с самого утра начнут работу видеоцентр, куда будет поступать сигнал с каждого участка в Москве, кол-центр, группа разбора и группы мобильного реагирования. Здесь также откроются три участковых избирательных комиссии онлайн-голосования и зона наблюдения за электронным голосованием, — заявил руководитель.

По его словам, главная задача Общественного штаба — пристальный контроль на каждом уровне и обеспечение открытых и честных выборов.

На официальном сайте Общественной палаты Москвы добавили, что в списки избирателей в городе внесли свыше семи с половиной миллионов жителей. При этом на онлайн-голосование зарегистрировались более двух миллионов москвичей.

В среду, 15 сентября, мэр столицы Сергей Собянин представил свою команду на предстоящих выборах. Список кандидатов включает действующих депутатов Госдумы, а также общественных деятелей, выдвинувших свои кандидатуры впервые.

Выборы депутатов в Государственную думу РФ пройдут 17–19 сентября. На самые острые и интересные вопросы о дистанционном формате голосования «Вечерней Москве» ответили эксперты.

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