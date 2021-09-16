Около трех миллиардов рублей направят на выплаты российским медикам с COVID-19

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Правительство России направит около трех миллиардов рублей на единовременные страховые выплаты для медицинских работников, заразившихся коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в четверг, 16 сентября.

— К сожалению, бывает, что, заботясь о других, медики заболевают сами. Поэтому по решению президента для них предусмотрены дополнительные страховые гарантии, — рассказал он.

На эти цели, по словам председателя правительства, уже было направлено около 12,6 миллиарда рублей в течение года. Выплаты получат врачи, средний и младший медицинский персонал, а также водители скорой помощи, приводит слова Мишустина Telegram-канал правительства.

8 сентября Мишустин рассказал, что российским медикам без учета регионального коэффициента выплатят по 200 рублей за каждого привитого от коронавируса пациента. Так, выплату могут увеличивать при наличии районных коэффициентов и надбавок к заработной плате медработника.

Число вакцинированных каждым врачом будут определять по данным специального информационного ресурса учета. 27 августа кабмин выделил на данные выплаты 7,8 миллиарда рублей. Средства также направят на компенсацию неиспользованных отпусков медицинским работникам, которые участвовали в вакцинации от COVID-19.