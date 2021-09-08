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Российские медики получат по 200 рублей за каждого привитого пациента

Анастасия Волоснова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Российские медики получат по 200 рублей за каждого привитого пациента
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Российским медикам без учета регионального коэффициента выплатят по 200 рублей за каждого привитого от коронавируса пациента. Соответствующее постановление подписал в среду, 8 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Так, выплату могут увеличивать при наличии районных коэффициентов и надбавок к заработной плате медработника. Число вакцинированных каждым врачом будут определять по данным специального информационного ресурса учета, говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

Кабмин 27 августа выделил на данные выплаты 7,8 миллиарда рублей. Средства также направят на компенсацию неиспользованных отпусков медицинским работникам, которые участвовали в вакцинации от коронавируса.

В России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19, включая «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорону». Последнюю на данный момент вакцину — «ЭпиВакКорону-Н» — Министерство здравоохранения России зарегистрировало 26 августа.

Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.

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