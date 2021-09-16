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Россия передала США данные о вмешательстве в выборы в Госдуму

Иван Юминов

Политика
Россия передала США данные о вмешательстве в выборы в Госдуму
Фото: МИД РФ

Россия предоставила США информацию, в том числе IP-адреса и даты, об американском вмешательстве в выборы в Госдуму. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в четверг, 16 сентября.

— Самое интересное: мы предоставили им конкретные факты. Там не просто цитаты и не просто декларативные заявления, там есть данные, даты, IP-адреса и многое другое, — рассказала она.

Вашингтон, по словам дипломата, не сможет «отделаться» фразами о том, что он не принимает или не согласен с этими обвинениями. Это фактология и фактура, рассказала Захарова в эфире Первого канала.

10 сентября в МИД был вызван посол США в России Джон Салливан. Он проследовал в здание внешнеполитического ведомства без комментариев.

15 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Салливан обещал изучить полученные документы о вмешательстве американских компаний в российские выборы. По его словам, послу передали конкретные факты, а тот воспринял документ как информацию, которую обещал проверить.

Американский дипломат также уточнил, что у Вашингтона нет никаких данных, что кто-то нарушает российское законодательство. При этом Лавров добавил, что российская сторона ожидает ответа от Соединенных Штатов.

Выборы депутатов в Государственную думу пройдут с 17 по 19 сентября.

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