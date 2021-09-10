Стала известна предполагаемая причина вызова посла США в МИД России

Фото: МИД РФ

Посла США Джона Салливана вызвали в Министерство иностранных дел (МИД) России из-за вмешательства американской стороны в российские выборы. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщили источники в дипломатическом ведомстве.

— Причина вызова посла Салливана в МИД — вмешательство США в выборы, — сказал собеседник РИА Новости.

Ранее посол Соединенных Штатов прибыл в МИД России по вызову ведомства. В здание Джон Салливан проследовал без комментариев.

В среду, 8 сентября, бывший посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что потенциально опасные сценарии, которые могут привести к распаду НАТО из-за России, возможны в Эстонии и Черногории.

По его мнению, президент России Владимир Путин хочет уничтожения альянса, так как он не соответствует государственным интересам. Для этого Россия будет использовать политические движения внутри стран НАТО, а не межгосударственные распри, добавил дипломат.

В пятницу, 10 сентября, посол Латвии на Украине Юрис Пойканс отметил, что в ЕС нет общего понимания европейской перспективы Украины. Он добавил, что вопрос о членстве Украины касается 27 стран — участников сообщества. По его словам, в настоящее время они не видят «оснований для расширения Евросоюза».