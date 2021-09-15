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Лавров заявил, что посол США обещал изучить документы о вмешательстве в выборы РФ

Михаил Алимов

Политика
Лавров заявил, что посол США обещал изучить документы о вмешательстве в выборы РФ
Фото: МИД РФ

Посол США в Москве Джон Салливан обещал изучить полученные документы о вмешательстве американских компаний в российские выборы. Об этом в среду, 15 сентября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Конкретные факты были переданы американскому послу, он воспринял этот документ как информацию, которую он обещал проверить. Правда, он сообщил, что у них нет никаких данных, что кто-то нарушает российское законодательство, но данные ему передали, они достаточно серьезные, — цитирует его слова ТАСС.

По словам министра, российская сторона ожидает ответа от американских властей.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков указал Салливану на недопустимость вмешательства американской стороны в российские выборы. При этом дипломат отметил, что ведомство обладает доказательствами нарушения цифровыми гигантами из США законодательства России перед выборами.

В связи с этим посла США вызвали в МИД РФ 10 сентября. В здание дипведомства Джон Салливан проследовал без комментариев.

В среду, 8 сентября, бывший посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что потенциально опасные сценарии, которые могут привести к распаду НАТО из-за России, возможны в Эстонии и Черногории.

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