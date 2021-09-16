Андрей Бочкарев рассказал о проектировании станций БКЛ с помощью BIM-технологий

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Применение технологий информационного моделирования (BIM) позволило создать проекты станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена «Кунцевская» и «Терехово» в кратчайшие сроки. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Проектирование станционных комплексов «Терехово» и «Кунцевская» осуществлялось с применением технологии информационного моделирования и позволило сократить сроки строительства на несколько месяцев, — заявил заммэра.

Он отметил, что создание моделей станций в среде Autodesk Revit позволило оперативно перейти к проектированию с помощью BIM-технологий, которые учитывают установку инженерных систем, и расставить связующее оборудование. Оно в будущем исключит вероятные коллизии.

Генеральный директор «Мосинжпроекта», главного подрядчика в строительстве столичного метро, Юрий Кравцов подчеркнул, что информационные системы позволили строителям в сжатые сроки устранять возникающие проблемы во время производства работ.

— «Мосинжпроект» развивает центр компетенций BIM, который будет заниматься не только проектированием, но и внедрением методологии, которая позволит охватить все производственные процессы, — подытожил гендиректор.

В четверг, 16 сентября, Андрей Бочкарев рассказал, что запуск нового участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена от станции от «Аминьевская» до станции «Проспект Вернадского» значительно снизит нагрузку на действующие остановочные пункты и улично-дорожную сеть в Западном административном округе (ЗАО) города.