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Три комплекта карт «Тройка» с Ежиком в тумане разыграют в Москве

Виктория Сикерина

Город
Три комплекта карт «Тройка» с Ежиком в тумане разыграют в Москве
Фото: Ежик в тумане, 1975 год

Три комплекта проездных карт «Тройка», посвященных 80-летию мультипликатора Юрия Норштейна, с изображением Ежика в тумане разыграют в Москве. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В ведомстве отметили, что уникальные проездные билеты раскупили в кассах меньше чем за час.

Для участия в акции необходимо правильно ответить на тематический вопрос и прислать свои догадки в специальный бот.

— В 2003 году на Международном анимационном фестивале «Лапута» в Японии «Ежик в тумане» был признан лучшим мультфильмом всех времен. А кто из великих мультипликаторов называет Норштейна своим учителем? Уолт Дисней, Тим Бертон или Хаяо Миядзаки? — спросили у москвичей в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В среду, 15 сентября, в ведомстве сообщили, что в честь десятилетия центров «Мои документы» Департамент транспорта и развития дорожной инфраструктуры Москвы выпустил тематическую транспортную карту «Тройка» с новым дизайном.

Проездную карту выполнили в коралловом цвете с символичной фразой — «10 лет рядом с вами».

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