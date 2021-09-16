В Испании заявили о высокой эффективности «Спутника V» против дельта-штамма

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Российская вакцина «Спутник V» эффективнее препаратов AstraZeneca и Sinopharm против дельта-штамма. Об этом свидетельствуют данные исследования Национального университета Кордовы в Испании в четверг, 16 сентября.

— Самые высокие титры нейтрализующих антител против варианта, происходящего из Индии, были у тех, кто получил две дозы «Спутника V» и до этого болел коронавирусом. Далее следуют те, кто получил обе дозы российской вакцины, но не был заражен ранее коронавирусом, — говорится в сообщении.

Всего специалисты проанализировали 309 образцов плазмы переболевших COVID-19. Эти люди были привиты двумя дозами препаратов AstraZeneca, Sinopharm и «Спутник V», передает телеканал «360».

Наименьшая защита была зафиксирована у тех, кто получил две дозы Sinopharm без перенесенной ранее болезни, отмечает La Nacion.

15 сентября в РАНО сообщили, что ВОЗ приостановила рассмотрение одобрения «Спутника V». Это произошло из-за того, что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства препарата, не было обнаружено, что она согласна с применением надлежащих практик производства.

Новая инспекция, как отметили в РАНО, пройдет после того, как произойдут «нужные изменения».