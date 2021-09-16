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Почти 50 классов в школах Санкт-Петербурга перевели на удаленку из-за ОРВИ

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Почти 50 классов в школах Санкт-Петербурга перевели на удаленку из-за ОРВИ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Ученики нескольких школ в Санкт-Петербурге перешли на дистанционный формат обучения из-за распространения ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по образованию в четверг, 16 сентября.

Всего временно перевели на удаленку 49 классов в 32 школах. Кроме того, были закрыты семь групп в шести детских садах.

Общее число случаев ОРВИ было выявлено почти у 400 учащихся. На момент начала недели в Санкт-Петербурге на дистанционном обучении находился 21 класс, отмечает издание «Экономика сегодня».

16 сентября в оперштабе сообщили, что за последние сутки в России выявили 19 594 новых случая COVID-19. Отмечается, что 8,2 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

За последний день в стране также было зафиксировано 794 летальных исхода. После прохождения лечения от COVID-19 в России за сутки полностью выздоровели 17 326 граждан.

По количеству случаев в России лидирует Москва. За последние 24 часа в российской столице зафиксировали 2479 новых случаев COVID-19.

В конце августа Минздрав России зарегистрировал пятую вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорону-Н». Помимо нее, в стране официально представлены «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

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