Московский «Локомотив» вничью сыграл с «Марселем» в Лиге Европы

Фото: Twitter / fclokomotiv

Московский футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью с французским «Марселем» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы (ЛЕ). Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1.

«Железнодорожники» отметились голом Фаустино Анджорина (89-я минута). Французы смогли ответить мячом Чингиза Ундера с пенальти (59-я).

Команды по итогам встречи смогли набрать по одному очку. Таким образом, они делят второе и третье место в таблице группы Е, отмечает RT.

15 сентября столичный «Спартак» проиграл польской «Легии» в матче первого тура группового раунда ЛЕ. Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч в ходе игры забил Лирим Кастрати (90+1). Следующий матч в рамках ЛЕ красно-белые проведут 30 сентября в Неаполе, где сыграют с местным «Наполи».

После игры главный тренер красно-белых Руй Витория заявил, что берет на себя ответственность за поражение. Он отметил, что его работа заключается в ответственности за результат, из-за этого он полностью принял на себя проигрыш.

Наставник также добавил, что в матче против команды из Польши на 90-й минуте сложилась ситуация не в пользу московского клуба, из-за чего последовал неудачный результат.