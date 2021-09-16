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Анна Нетребко пожаловалась на провалы в памяти после коронавируса

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Анна Нетребко пожаловалась на провалы в памяти после коронавируса
Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Российская оперная певица Анна Нетребко недавно перенесла коронавирусную инфекцию. На протяжении нескольких дней она находилась под наблюдением врачей в медицинском учреждении. После отрицательного ПЦР-теста артистку выписали из больницы.

Анна Нетребко отметила, что в настоящий момент чувствует себя гораздо лучше. Она уже дает концерты и интервью. Однако еще остались явные последствия COVID-19. Певица пожаловалась на провалы в памяти. Иногда она даже забывает текст композиций во время выступлений на сцене.

— Уже начинает прослеживаться деменция. Ловлю себя на мысли, что пою и не понимаю, что же произносить дальше, — заявила оперная певица.

Артистка призналась, что сильно переживает по этому поводу. Однако она продолжает бороться с неприятными последствиями коронавируса, передает издание «Невские новости» со ссылкой на программу «Вечерний Ургант».

Юбилейный гала-концерт Анны Нетребко состоится 18 сентября в Государственном Кремлевском дворце. В конце августа певица пригласила выступить американского артиста Джона Траволту.

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