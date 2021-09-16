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Главный архитектор Москвы назвал локации, которые нужно реорганизовать

Юлия Курганова

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Главный архитектор Москвы назвал локации, которые нужно реорганизовать
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Привокзальные территории, в частности, территория Курского вокзала, — это те столичные локации, которые стоит архитектурно реорганизовать. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Курская площадь, я по-прежнему считаю, решена ужасно, и хорошо бы ее поменять. РЖД сейчас занимается проектами реорганизаций, и я надеюсь, что у них дойдут руки и до этого места, и там случится что-то интересное, — сказал он в четверг, 16 сентября, в интервью на RTVI.

Кузнецов отметил, что все привокзальные пространства нуждаются в реорганизации.

— Это и Савеловский, в работе сейчас «Площадь трех вокзалов», там будет реорганизация довольно серьезная, — рассказал он.

Здание для двух московских районных судов построят на юго-востоке столицы. Москомархитектура одобрила новое здание для Лефортовского и Таганского районных судов столицы.

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