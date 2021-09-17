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Российский ученый рассказал, когда появится космическая гостиница

Юлия Курганова

Технологии
Российский ученый рассказал, когда появится космическая гостиница
Фото: youtube.com

Космическая гостиница около Земли может появиться уже к 2027 — 2028 году. Такое мнение высказал член-корреспондент Российской академии космонавтики им. Циолковского Андрей Ионин. Он заявил, что ее могут построить Илон Маск или Джефф Безос.

— Это им по силам, технологии доступны, понятны, они могут это сделать, если у них на это найдется время. Я не вижу никаких больших сложностей, поэтому как только у Маска и Безоса найдется время, они это сделают. Если следующая американская администрация не займется Луной, то такая космическая гостиница возле Земли появится где-нибудь на горизонте 2027 — 2028 года, потому что Маску и Безосу будет нечем заниматься. Если американцы пойдут на Луну, то Маск и Безос все свои силы бросят туда, тогда это, скорее всего, возникнет после 2030 года, — предположил он в эфире канала «МИР 24».

Ионин отметил, что космическая гостиница нужна, в частности, для развития массового космического туризма. Он сообщил, что компания Безоса рассчитала дорожную карту на сотню лет, она затрагивает различные сегменты и технологии.

— Безос выпустил книжку о космических городах, его мечта не как у Маска — построить поселение человеческое на Луне, а построить космические города размером в километры, создать там искусственную гравитацию, — пояснил он.

Ученый считает, что у Безоса и Маска самые большие шансы реализовать идею массового космического туризма, при этом оба активно включились в американскую космическую программу.

Ионин подчеркнул, что человечеству повезло, потому что визионеры и практики, которые являются богатейшими людьми в мире, занимаются космосом.

SpaceX впервые запустила космический корабль с полностью гражданским экипажем. Запуск прошел в рамках программы Inspiration4, которая стала первой полностью коммерческой миссией космонавтов на орбите.

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