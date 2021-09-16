SpaceX впервые запустила космический корабль с полностью гражданским экипажем

Фото: twitter.com/spacex

Американская компания SpaceX впервые запустила ракету-носитель с кораблем Crew Dragon, экипаж которого составляют только гражданские лица. Трансляция запуска ведется в среду, 15 сентября, на сайте компании.

Запуск состоялся в рамках программы Inspiration4, которая стала первой полностью коммерческой миссией астронавтов на орбите. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в 20:02 по времени Восточного побережья Соединенных Штатов (03:02 по московскому времени четверга, 16 сентября) с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Через две минуты 40 секунд отделилась первая ступень ракеты-носителя, она в автоматическом режиме снизилась и совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане. Спустя восемь минут и 51 секунду после запуска выключились двигатели второй ступени ракеты-носителя, и через три минуты от нее отсоединился сам корабль. После этого распахнулся защитный кожух расположенного на носу Crew Dragon стеклянного купола. Он был установлен на корабль специально для туристических миссий и располагается на месте механизма, который предназначен для стыковки с Международной космической станцией (МКС).

космос.mp4 / Видео: spacex.com/

5 сентября внук и правнук советского ракетного конструктора Сергея Королева посетили завод SpaceX по приглашению главы компании Илона Маска.