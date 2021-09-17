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Журнал GQ назвал олимпийских чемпионов мужчинами года

Юлия Курганова

Общество
Журнал GQ назвал олимпийских чемпионов мужчинами года
Фото: youtube.com

Олимпийские чемпионы Токио Евгений Рылов, Максим Храмцов, Владислав Ларин, Никита Нагорный и Альберт Батыргазиев стали «Мужчинами года» по версии журнала GQ в 2021 году.

Журнал провел традиционную торжественную церемонию, которая с 2021 года стала называться «Мужчинами года». Ее обладателями стали пять российских спортсменов. Олимпиец Нагорный сказал, что никогда не мечтал о возможности «находиться в зале с самыми успешными людьми этого времени».

— Я бесконечно благодарен GQ за то, что они уделяют внимание и время свое, чтобы говорили о спорте. Для нас это самое главное, потому что мы посвящаем этому всю свою жизнь, — подчеркнул спортсмен, получая премию.

В честь победы он также сделал сальто на сцене.

Рэпер Feduk стал «Музыкантом года», актер Иван Янковский — «Актером года», писатель Дмитрий Глуховский — «Автором года». Диджей Imambek получил премию «Открытие года», предпринимателя, основателя «Додо пиццы» Федора Овчинникова назвали «Бизнесменом года», актера и кинорежиссера Данилу Козловского — «Режиссером года», сообщается на сайте журнала GQ.

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