«Хорошо хоть не 80!»: Рудковская отреагировала на вывод экспертов о ее возрасте

Фото: instagram/rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская отреагировала на очередное «разоблачение» о фактах ее биографии. В СМИ на днях поднялось обсуждение, что знаменитость скрывает свой возраст, якобы на самом деле она гораздо старше, чем заявляет.

Эксперты оценили внешние данные Рудковской и определили, что ей может быть около 60 лет. Ранее в светских кругах ходил слух о том, что продюсер «занижает» свой возраст на 10 лет. Одним из признаков, по которым оценивались реальные цифры, стали колени звезды. Якобы дряблость в этой зоне выдает обман Рудковской.

Продюсер разместила свежее фото на своей странице в Instagram, на котором предстала в купальнике, и иронично отметила, что коленки решила не показывать, боясь мнения экспертов о ее возрасте.

— Коленки не показываю, а то эксперты снова дадут мне 65 лет! Хорошо хоть не 80! В принципе я уже ничему не удивлюсь и согласна быть 100-летней старушкой в самом расцвете сил, — написала Рудковская под снимками.

Знаменитость получила поддержку коллег по шоу-бизнесу, которые часто сталкиваются с нелепыми слухами о себе. Но остались те, кто до сих пор верит в миф о подмене данных в паспорте Рудковской.

«Отличная фигура, отличный купальник»; «Яна, кому и что вы хотите доказать? Фигура — бомба»; «Это для чего вообще? От большого ума?»; «Фотошопчик на фото все равно присутствует», — написали фолловеры.

Рудковская показала видео с первыми шагами младшего сына. На кадрах видно, что ребенок делает несколько уверенных шагов, после чего ему протягивают черного игрушечного медведя.