Минобороны может закупить истребители Checkmate в рамках военной госпрограммы

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Министерство обороны России может рассмотреть вопрос закупки однодвигательных истребителей Checkmate в рамках будущей государственной программы вооружения. Об этом рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов.

— В планах будущей ГПВ рассмотрят возможность их приобретения, — заявил он.

По его словам, такая закупка поможет развить экспортный потенциал страны, потому как иностранные заказчики часто обращают внимание на то, используют ли страны-производители в своих военных силах ту технику, которую создают и экспортируют.

Вице-премьер добавил, что Министерство обороны и воздушно-космические силы РФ относятся к однодвигательным истребителям с осторожностью, выбирая двухдвигательные надежные авиамашины. Несмотря на это, самолеты с одним двигателем широкого представлены в мировой военной авиации.

Борисов рассказал, что летные испытания для Checkmate начнутся в 2023 году. Массовое производство должно запуститься, предположительно, в 2025–2026 годах. Если Россия сможет соблюсти такие сроки, то отечественному рынку удастся конкурировать с производителями из США и Китая, которые в настоящее время уже производят истребители с одним двигателем.

Вице-премьер подытожил, что самолет сможет обрести популярность, если на рынке на него установят разумную цену. Кроме того, Checkmate обладает внутрифюзеляжной подвеской для поражения противника всеми способами, возможными в авиации, передает ТАСС.

Новейший российский легкий тактический истребитель Checkmate будет стоить 25–30 миллионов долларов. Об этом ранее рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов во время выступления на авиасалоне МАКС-2021.

Он уточнил, что шведские самолеты Saab Gripen и французские Dassault Rafale стоят около 60–90 миллионов долларов. Российский истребитель будет стоить почти в три раза меньше.

Российским истребителем уже успели восхититься японские интернет-пользователи. Комментаторы оставляли свои отзывы на портале Yahoo News Japan и призывали японские власти обратить внимание на военное воздушное судно. Так, пользователей Сети поразили видимые сенсоры на задней части самолета. По словам одного из комментаторов, такой истребитель идеально подходит для экспорта и, вероятно, сможет действовать в радиусе 360 градусов.