«Нас наказали»: полузащитник «Марселя» Гюэндузи прокомментировал матч с «Локомотивом» 

Фото: Twitter / ФК Локомотив

Полузащитник футбольного клуба «Марсель» Маттео Гюэндузи высказался о матче с «Локомотивом», который состоялся в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

Московский клуб сыграл с французским вничью. Встреча на столичном стадионе «РЖД Арена» завершилась со счетом 1:1.

«Железнодорожники» отметились голом Фаустино Анджорина (89-я минута). Французы смогли ответить мячом Чингиза Ундера с пенальти (59-я).

— Огромное разочарование. Мы контролировали игру с 1-й по 86-ю минуту. Это глупый гол. Нас наказали. Для команды это огромное разочарование, мы извлечем уроки из этого. Это недостаток эффективности и опыта, — цитирует французского футболиста издание Lequipe.

Команды по итогам встречи смогли набрать по одному очку. Таким образом, они делят второе и третье места в таблице группы Е.

В следующем туре клуб из Москвы сыграет с «Лацио» в выездном матче, а «Марсель» примет у себя «Галатасарай». Обе встречи запланированы на 30 сентября.