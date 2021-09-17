Выплаты клиентам лишенного лицензии банка «Платина» начнутся до 1 октября

Фото: Пресс-служба Госдумы

Выплаты гражданам, которые вложили средства в лишенный лицензии банк «Платина», начнутся не позднее 1 октября текущего года. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщили в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

— До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения банка, а также разместит на сайте агентства в сети Интернет официальное сообщение о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения, — говорится в сообщении.

В АСВ также отметили, что, согласно отчетам банка, по состоянию на 1 августа страховая ответственность агентства оценивается примерно в 107 миллионов рублей.

Банк России отозвал лицензию у коммерческого банка «Платина» с 17 сентября. Об этом ранее сообщили на сайте регулятора.

Соответствующее решение ЦБ принял на основании закона «О банках и банковской деятельности». Организация нарушала законы по противодействию отмыванию средств: проводила непрозрачные операции, а также производила расчеты между физическими лицами и онлайн-казино.

До этого, в июле, Центробанк отозвал лицензию у АО «Руна-банк». Решение об отзыве лицензии было принято в связи с тем, что организация нарушала федеральные законы, нормативные акты ЦБ, а также требования законодательства в сфере легализации доходов, полученных преступным путем.