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DDoS-атаки на портал дистанционного голосования зафиксировали в Москве

Анастасия Колоскова

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DDoS-атаки на портал дистанционного голосования зафиксировали в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В системе электронного голосования в Москве наблюдаются небольшие DDoS-атаки. Об этом сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов.

— У нас одновременно идут DDoS-атаки, может быть, не очень огромные, но тем не менее фронтальные, — приводит слова Венедиктова РИА Новости.

Голосование на выборах депутатов Госдумы, Мосгордумы и муниципальных депутатов Щукина началось в Москве 17 сентября в 08:00. В столице будут работать 3486 участков. На официальном сайте мэра Москвы начал работу новый сервис, который поможет жителям города найти избирательный участок для голосования.

Жители столицы, успевшие зарегистрироваться до 23:59 13 сентября, могут принять участие в дистанционном электронном голосовании. Они могут отдать свой голос в любое время с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября.

Ранее сообщалось, что за первые два часа в онлайн-голосовании приняли участие более 250 тысяч жителей Москвы.

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