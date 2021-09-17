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Количество принявших участие в онлайн-голосовании москвичей превысило 350 тысяч

Анастасия Колоскова

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Количество принявших участие в онлайн-голосовании москвичей превысило 350 тысяч
Фото: Pexels

Участниками электронного голосования в Москве стали уже более 350 тысяч человек. Выборы продлятся до 19 сентября.

Жители столицы могут отдать свой голос за депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

В первые часы голосования к системе поступало около 47 тысяч запросов в секунду. Это подтверждает популярность электронного голосования. Всего для участия в электронном голосовании зарегистрировались более двух миллионов москвичей.

Проголосовать онлайн могут горожане, успевшие подать заявление до 23:59 13 сентября. Они могут отдать свой голос в любое время с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября.

На самые острые и интересные вопросы о дистанционном формате голосования «Вечерней Москве» ответили эксперты.

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