Музей техники Вадима Задорожного отметит День танкиста

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Музей техники Вадима Задорожного 18 сентября приглашает взрослых и детей отметить День танкиста. В этом году праздник объединен с Днем оружейника.

Гости музея увидят настоящий танковый парад, который за время существования праздника стал музейной традицией. Боевые машины прошлых лет пройдут по брусчатке музейной территории, а посетители не только смогут воочию увидеть действо, но и услышать работу моторов и лязг гусениц.

Более того, некоторые «экспонаты» можно будет увидеть изнутри: кабины трех танков будут доступны для всех желающих.

В программе праздника: лекция о танке «Прага» LP vz.38, экскурсии по бронетехнике, соревновательные заезды на мини-танках, шумовой тир, мастер-класс по сборке-разборке нескольких видов оружия и фотозоны Dress bar.

Самые юные участники смогут прокатиться на педальных машинках советского времени, а взрослые — на раритетном авто.

Завершится день праздничным фейерверком.

Участие в мероприятии по билетам в музей, сообщает на сайте музея.

В воскресенье, 19 сентября, в Музее Победы пройдет День оружейника, посвященный 100-летию со дня рождения конструктора Михаила Калашникова. В программе праздника мастер-классы по сборке и разборке оружия, лазерный тир, концерт, показ документальных фильмов и выставка боевых трофеев, найденных поисковым объединением «Тризна».