Центробанк пообещал жестко наказывать банки за обходные схемы

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Российским банкам не рекомендуется увлекаться организацией обходных схем мошенничества для реализации незаконных денежных операций. К таким игрокам Центробанк будет применять самые жесткие меры. Об этом в пятницу, 17 сентября, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, Банк России будет продолжать отслеживать случаи мошенничества на российской банковском рынке.

— Поэтому я призываю не увлекаться созданием обходных моделей, если какие-то предыдущие не сработали. Мы все равно будем этим заниматься, — цитирует главу ЦБ РИА Новости.

До этого стало известно, что Банк России отозвал лицензию у коммерческого банка «Платина» с 17 сентября. Об этом ранее сообщили на сайте регулятора.

Соответствующее решение ЦБ принял на основании закона «О банках и банковской деятельности». Организация нарушала законы по противодействию отмыванию средств: проводила непрозрачные операции, а также производила расчеты между физическими лицами и онлайн-казино.

В пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) сообщили, что выплаты гражданам, которые вложили средства в лишенный лицензии банк «Платина», начнутся не позднее 1 октября текущего года. В АСВ также отметили, что, согласно отчетам банка, по состоянию на 1 августа страховая ответственность агентства оценивается примерно в 107 миллионов рублей.