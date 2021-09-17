В России выявили 19 905 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 19 905 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Отмечается, что 8,5 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Также за сутки в стране зафиксировали 791 летальный исход.

После прохождения лечения от COVID-19 в стране за день полностью выздоровели 16 619 граждан.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в РФ продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице зафиксировали 2537 случаев заболевания.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что более 700 тысяч россиян с коронавирусом находятся под наблюдением врачей. По его словам, система здравоохранения готова к оказанию медицинской помощи, но сохраняется большая нагрузка на нее. Первоочередная задача — оборвать эпидемический процесс.