Центробанк продает АТБ казахстанскому акционеру за 14 миллиардов рублей

Центральный банк Российской Федерации Центробанк / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Центробанк продает Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) казахстанскому акционеру Pioneer Capital Invest за 14 миллиардов рублей. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, в результате сделки ЦБ получит не только вышеуказанную сумму, но и часть прибыли кредитной организации, которую она получила в период с января по сентябрь текущего года.

— У нас сегодня состоялся аукцион по продаже АТБ. Им стал иностранный инвестор с казахским капиталом, по хорошей цене, — заявила глава Банка России.

Через некоторое время ЦБ опубликовал пресс-релиз, согласно которую точная сумма, за которую регулятор продал АТБ, составляет 14 000 000 013,13 рублей, передает РИА Новости.

До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина оценила вероятность наступления в мире глобального экономического кризиса. По ее словам, начало мирового финансового кризиса маловероятно. Она уточнила, что во многих странах к настоящему моменту накопились долги. За счет этого в некоторых государствах могут возникнуть финансовые «пузыри».