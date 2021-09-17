Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Центробанк продает АТБ казахстанскому акционеру за 14 миллиардов рублей

Полина Долганова

Экономика
Центробанк продает АТБ казахстанскому акционеру за 14 миллиардов рублей
Центральный банк Российской Федерации Центробанк / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Центробанк продает Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) казахстанскому акционеру Pioneer Capital Invest за 14 миллиардов рублей. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, в результате сделки ЦБ получит не только вышеуказанную сумму, но и часть прибыли кредитной организации, которую она получила в период с января по сентябрь текущего года.

— У нас сегодня состоялся аукцион по продаже АТБ. Им стал иностранный инвестор с казахским капиталом, по хорошей цене, — заявила глава Банка России.

Через некоторое время ЦБ опубликовал пресс-релиз, согласно которую точная сумма, за которую регулятор продал АТБ, составляет 14 000 000 013,13 рублей, передает РИА Новости.

До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина оценила вероятность наступления в мире глобального экономического кризиса. По ее словам, начало мирового финансового кризиса маловероятно. Она уточнила, что во многих странах к настоящему моменту накопились долги. За счет этого в некоторых государствах могут возникнуть финансовые «пузыри».

Читайте также:
ДеньгиЦентробанк Россиисделка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто вмешивается в думские выборы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Все мнения
О проекте