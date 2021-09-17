Гражданам РФ с сильным иммунитетом порекомендовали ревакцинироваться в первых рядах

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Делать повторную прививку от коронавирусной инфекции стоит всем, но особенно это важно для граждан с сильным иммунитетом, потому что они переносят заболевание тяжелее. Об этом рассказал иммунолог, профессор Александр Полевщиков. По его словам, ревакцинироваться от COVID-19 рекомендуется спустя шесть месяцев после первого укола.

Специалист добавил, что достоверной информации о том, как долго держится иммунитет после перенесенного COVID-19, пока нет. Однако, по его мнению, во время распространения инфекции надежная защита так или иначе необходима всем.

В разговоре с изданием «Фонтанка» иммунолог также прокомментировал позицию тех, кто отказывается от прививки, объясняя такое решение сильным иммунитетом.

— Ерунда, все равно заболеете: инфицирование происходит. Более того, проявления защитной реакции будут сильнее, чем у того, у кого иммунная система слабая, — подытожил эксперт.

При этом международная группа ученых, среди которых есть сотрудники ВОЗ, выступила против массовой ревакцинации от коронавируса. Соответствующая статья опубликована в журнале The Lancet во вторник, 14 сентября.

Существующие препараты от COVID-19, по мнению специалистов, достаточно эффективны, поэтому острой необходимости в массовой ревакцинации пока нет. Слишком раннее или частое введение повторных доз вакцин может привести к миокардиту и синдрому Гийена — Барре, предупредили эксперты.