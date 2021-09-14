Lancet опубликовал данные о бесполезности массовой ревакцинации

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Международная группа ученых, среди которых есть сотрудники ВОЗ, выступила против массовой ревакцинации от коронавируса. Соответствующая статья опубликована в журнале The Lancet во вторник, 14 сентября.

Существующие препараты от COVID-19, по мнению специалистов, достаточно эффективны, поэтому острой необходимости в массовой ревакцинации пока нет. Слишком раннее или частое введение повторных доз вакцин может привести к миокардиту и синдрому Гийена — Барре, предупредили эксперты.

Такой риск, по данным ученых, касается мРНК-вакцин (Pfizer и Moderna), а также препаратов на основе аденовируса, включая «Спутник V». Авторы статьи отмечают, что преимущества первичной прививки значительно перевешивают риски заражения COVID-19.

Перед тем, как рекомендовать бустерные дозы вакцин, экспертам следует провести соответствующие исследования, подчеркнули ученые. Медики также настаивают, что вакцины должны стать доступными по всему миру, отмечается на сайте журнала.

14 сентября глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что требование о наличии прививочных паспортов в качестве условия для путешествий дискриминационно, но оно может быть введено со временем.

Подобные паспорта могут появиться в будущем, когда препараты от COVID-19 станут доступными по всему миру, добавил он. ВОЗ уже работает с государствами для того, чтобы прийти к унифицированному варианту этого документа, заключил Гебрейесус.