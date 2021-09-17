Экранизации Дюрренматта и Фриша бесплатно покажет «Москино»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сеть кинотеатров «Москино» с 22 сентября приглашает зрителей на показы фильмов по произведениям швейцарских писателей Фридриха Дюрренматта и Макса Фриша. Акция посвящена дням рождения классиков.

Дюрренматту, который в своих книгах исследовал темы преступления, наказания и ответственности, в этом году исполнилось бы 100 лет. Максу Фришу, автору романа «Хомо Фабер», — 110 лет.

Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Показы пройдут в кинотеатрах «Космос», «Юность» и «Звезда».

Зрители смогут увидеть фильмы «До Москвы в один конец», «Макс Фриш, гражданин», «Странник», «Портрет Планеты», «Ночной разговор с палачом», «Судья и его палач», «Правосудие» и «Гиены».

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте «Москино».

Кинотеатр «Иллюзион» до 18 сентября представляет на большом экране Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva. Зрители увидят лучшие достижения в мире современного танца — спектакли, созданные как знаменитыми, так и молодыми хореографами, мировые премьеры и постановки, документальное кино о танце.