В Кремле заявили, что США влияют на решения украинской власти

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Соединенные Штаты влияют на решения, которые принимает украинская власть, однако влияние по поводу выполнения минских соглашений до сих пор не было оказано. Об этом в пятницу, 17 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Насколько мы понимаем, США обладают изрядным влиянием на принимаемые решения украинского руководства... С этой точки зрения мы понимаем, что американцы могли бы оказать такое влияние. Вместе с тем констатируем, что до сих пор такого влияния оказано не было, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Такое мнение Песков высказал в ответ на вопрос о возможном приезде в Россию замгоссекретаря США Виктории Нуланд и о возможности американской стороны способствовать соблюдению минских соглашений.

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд может посетить Россию осенью текущего года. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщил Интерфакс со ссылкой на источник. Уточняется, что Москва и Вашингтон в настоящее время обсуждают возможность визита замгоссекретаря США в РФ. Даты и цели поездки пока остаются неизвестны.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.