В Кремле заявили, что США влияют на решения украинской власти
Соединенные Штаты влияют на решения, которые принимает украинская власть, однако влияние по поводу выполнения минских соглашений до сих пор не было оказано. Об этом в пятницу, 17 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
— Насколько мы понимаем, США обладают изрядным влиянием на принимаемые решения украинского руководства... С этой точки зрения мы понимаем, что американцы могли бы оказать такое влияние. Вместе с тем констатируем, что до сих пор такого влияния оказано не было, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Такое мнение Песков высказал в ответ на вопрос о возможном приезде в Россию замгоссекретаря США Виктории Нуланд и о возможности американской стороны способствовать соблюдению минских соглашений.
Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд может посетить Россию осенью текущего года. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщил Интерфакс со ссылкой на источник. Уточняется, что Москва и Вашингтон в настоящее время обсуждают возможность визита замгоссекретаря США в РФ. Даты и цели поездки пока остаются неизвестны.
Конфликт на востоке Украины
Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.