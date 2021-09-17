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Более 420 тысяч наблюдателей назначены для работы на выборах в Госдуму

Полина Долганова

Общество
Более 420 тысяч наблюдателей назначены для работы на выборах в Госдуму
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Свыше 420 тысяч человек были назначены наблюдателями для работы на осенних выборах в Государственную думу. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

— На сей момент 421 тысяча 500 человек в общей сложности — это чисто наблюдатели, — заявила она.

По ее словам, большинство наблюдателей были назначены политическими партиями (более 257 тысяч), передает агентство городских новостей «Москва».

По состоянию на 11 утра 17 сентября количество принявших участие в онлайн-голосовании москвичей превысило 350 тысяч.

Жители столицы могут отдать свой голос за депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин 20 сентября по видеосвязи переговорит с главой ЦИК по итогам выборов в Госдуму.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.

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