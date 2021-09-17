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Путин предложил единовременно выплатить блокадникам Ленинграда по 50 тысяч рублей

Полина Долганова

Общество
Путин предложил единовременно выплатить блокадникам Ленинграда по 50 тысяч рублей
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин предложил единовременно выплатить блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда гражданам по 50 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщает РИА Новости.

По словам президента, герои страны должны получить выплаты «без волокиты».

24 августа Путин подписал указ, согласно которому российские пенсионеры получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

30 августа премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что правительство выделит на выплаты пенсионерам более 450 миллиардов рублей. Он уточнил, что выплаты получат также работающие и военные пенсионеры.

Всего на выполнение предложения президента будет выделено более 454 миллиардов рублей, подчеркнул Мишустин.

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