Путин предложил единовременно выплатить блокадникам Ленинграда по 50 тысяч рублей

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин предложил единовременно выплатить блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда гражданам по 50 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщает РИА Новости.

По словам президента, герои страны должны получить выплаты «без волокиты».

24 августа Путин подписал указ, согласно которому российские пенсионеры получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

30 августа премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что правительство выделит на выплаты пенсионерам более 450 миллиардов рублей. Он уточнил, что выплаты получат также работающие и военные пенсионеры.

Всего на выполнение предложения президента будет выделено более 454 миллиардов рублей, подчеркнул Мишустин.