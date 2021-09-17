Дом по программе реновации введут в районе Люблино в следующем году

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Краснодарская улица, 6 Карта всех событий

В районе Люблино в 2022 году введут жилой дом для переселения по программе реновации. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Жилой дом построят по адресу улица Краснодарская, владение 6. Его выполнят в виде буквы «п», он будет состоять из пяти секций переменной этажности. При отделке фасадов будет использована рельефная плитка «под кирпич». Под дворовой территорией разместят подземную одноуровневую автостоянку.

— Фасады выполнят в классической бело-бежевой гамме — «какао с молоком». Дополнительную динамику фасадам придадут оконные профили, окрашенные в желтый цвет. В настоящее время ведутся работы по возведению вертикальных конструкций жилого дома с первого по седьмой этаж, — рассказал Рафик Загрутдинов.

В доме разместится 341 квартира (46 однокомнатных, 218 двухкомнатных и 77 трехкомнатных). Три из них будут оборудованы для маломобильных жильцов. В них установят специальную сантехнику и увеличат ширину коридоров. Внутреннюю отделку выполнят в соответствии с утвержденным постановлением правительства Москвы стандартом реновации.

На первом этаже здания разместятся технические помещения, офисы, а также кафе, магазины, салоны красоты, спортивные клубы и секции для детей. В вестибюле предусмотрены комната консьержа, колясочная, кладовая для уборочного инвентаря и зона с почтовыми ящиками.

Здание оснастят грузопассажирскими лифтами с визуальными и тактильными средствами информации. Дом оборудуют системами охраны входа в здание, видеонаблюдением и пожарной сигнализацией.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Во дворе появятся спортивная и детская площадки.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. В рамках нее предусмотрено переселение около одного миллиона москвичей из 5175 домов.

1 сентября заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в августе 2021 года в столице по программе реновации ввели в эксплуатацию десять новостроек.