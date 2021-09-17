Первым компонентом вакцины против COVID-19 привились пять миллионов москвичей

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции привились пять миллионов жителей столицы. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщили в пресс-службе московской мэрии.

— В ходе массовой вакцинации первый компонент вакцины против коронавируса получили 5 миллионов жителей города, — передает Интерфакс сообщение ведомства.

Массовая вакцинация против коронавируса началась в Москве в декабре прошлого года. В конце августа 2021 года Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорона-Н». Помимо нее, в РФ официально представлены «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

Сделать прививку можно в торговых центрах, общественных пространствах и павильонах «Здоровая Москва».

В среду, 15 сентября, однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», созданную Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, одобрили в Иране.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отметили, что ранее в Иране признали вакцинацию «Спутником V» против COVID-19.