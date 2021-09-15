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Российскую вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Иране

Виктория Сикерина

В мире
Российскую вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Иране
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», созданную Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, одобрили в Иране. Об этом в среду, 15 сентября, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

— РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Министерством здравоохранения Исламской Республики Иран, — рассказали в организации.

На официальном сайте РФПИ также добавили, что в Иране ранее одобрили вакцинацию «Спутником V» против коронавирусной инфекции.

В среду, 15 сентября, посол Израиля в России Александр Бен Цви рассказал, что переговоры с Израилем о признании российских сертификатов о вакцинации от COVID-19 планируют завершить до конца текущего года. В настоящий момент завершились переговоры между Роспотребнадзором и Минздравом Израиля.

В пятницу, 10 сентября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 39,8 миллиона граждан России полностью вакцинировались от COVID-19. При этом 46,5 миллиона человек ввели первый компонент вакцины от вируса.

В конце августа Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорону-Н». Помимо нее, в РФ официально представлены «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

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