Остановку около станции «Ботанический сад» организуют для двух автобусных маршрутов

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Ростокино Карта всех событий

Новая остановка общественного транспорта «Метро «Ботанический сад» появится для автобусов, следующих по маршрутам №№ 195 и 789. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Остановку организуют около выхода № 4 из Московского метрополитена.

После разворота на улице Вильгельма Пика при движении к проспекту Мира автобусы будут заезжать на новый остановочный пункт, передает Telegram-канал «Дептрас. Оперативно».

В четверг, 16 сентября, в пресс-службе ведомства заявили, что вестибюль станции «Курская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена закроют с 17 сентября по 19 ноября. Ограничения связаны с капитальным ремонтом трех эскалаторов в сторону первого выхода со станции.

Также с 18 сентября из-за окончания ремонтных работ по благоустройству улиц Пресненского района Москвы изменится режим работы маршрутов и остановок на Пресне.

Например, на маршрутах №№ 152 и 366 остановка «Улица Заморенова» будет работать при движении в обе стороны. А пассажирам, пользующимся остановкой «Улица Сергея Макеева», необходимо будет пройти на 150 метров вперед.