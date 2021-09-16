Вестибюль станции метро «Курская» закроют с 17 сентября

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Вестибюль станции «Курская» Арбатско-Покровской линии московского метрополитена закроют с 17 по 19 сентября. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Закрытие произойдет из-за капительного ремонта трех эскалаторов в сторону первого выхода с остановочного пункта.

В ведомстве пассажирам порекомендовали для входа и выхода в город пользоваться вестибюлем «Курской» Кольцевой линии.

— Пожалуйста, планируйте поездки и приобретайте билеты заранее, — заключили в Telegram-канале «Дептрас. Оперативно».

В четверг, 16 сентября, в пресс-службе департамента транспорта Москвы рассказали, что из-за окончания работ по благоустройству улиц Пресненского района Москвы 18 сентября изменится режим работы маршрутов и остановок.

Также в четверг мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении строительства станций «Проспект Вернадского», «Аминьевская» и «Мичуринский проспект» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, открытие данного участка существенно снизит нагрузку на расположенные рядом станции метро, остановки наземного транспорта и улично-дорожную сеть.