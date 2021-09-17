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Столичные школьники станут участниками чемпионата профмастерства KidSkills 2021

Виктория Сикерина

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Столичные школьники станут участниками чемпионата профмастерства KidSkills 2021
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Дошкольники и ученики младших классов из Москвы примут участие в соревнованиях профессионального мастерства KidSkills 2021. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщили в пресс-службе Московского центра развития профессионального образования.

Для участия необходимо отправить заявку до 30 сентября, а после — выполнить задание в электронном формате.

Чемпионат состоится среди учащихся от пяти до семи лет, от восьми до десяти лет и от 10 до 14 лет. В каждой команде должны быть два конкурсанта и один наставник.

Ирина Жданова, директор центра развития, отметила, что KidSkills 2021 — это уникальный проект. Он направлен на профессиональное развитие детей и получение незаменимых навыков и знаний.

— Во-первых, это возможность для детей погрузиться в одну из специальностей и в раннем возрасте задуматься о выборе профессии... Во-вторых, во время подготовки и участия в соревнованиях ребята получают навыки, которые пригодятся в будущем, — заявила она.

Ирина Жданова подчеркнула, что все полученные в ходе соревнований компетенции школьники смогут применить во взрослой жизни.

На официальном сайте мэра Москвы заключили, что в настоящий момент участники могут подготовиться к соревнованиям в рамках бесплатной подготовительной программы.

В пятницу, 17 сентября, детский технопарк «Мосгормаш» пригласил школьников в возрасте от 14 до 17 лет на бесплатные занятия по образовательной программе Computer Science 50 (CS50).

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