Акцию «В добрые руки» на Тверском бульваре поддержали звезды

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Тверской бульвар Карта всех событий

Акцию «В добрые руки» на Тверском бульваре поддержали Ирина Слуцкая, Наталья Рудова, Виктория Лопырева, Алиса Гребенщикова и другие звезды. Об этом рассказали в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Акция совместно с фондами помощи животным проходит в столице на Тверском бульваре с 10 по 19 сентября 2021 года. В мероприятии примут участие благотворительные организации «Рэй», «Лапа дружбы», «Собаки, которые любят», «Котодетки» и многие другие.

— Сегодня можно прийти и не только погулять, посмотреть на фотовыставку, а можно найти себе друга — они вон какие все красивые. Я считаю, если есть возможность и желание, обязательно нужно посещать такие мероприятия, помогать и брать себе собаку или кошку, — отметила фигуристка, двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая.

По ее словам, людям нельзя забывать про братьев наших меньших.

В свою очередь телеведущая и блогер Виктория Лопырева призналась, что сама в детстве в подъезде устраивала мини-приют для собак.

— Спасибо всем фондам и волонтерам, которые принимают участие в этой акции, ведь любая огласка и привлечение внимания — это еще один шанс какому-то питомцу обрести дом, — добавила Виктория Лопырева.

При этом актриса Наталья Рудова подчеркнула, что домашнее животное необязательно искать в питомниках за деньги.

— В приютах тоже много замечательных животных, — уточнила актриса.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в рамках акции каждый день с 11:00 до 19:00 будет работать специальная зона, где гости смогут пообщаться с ищущими дом животными и, возможно, приютить кого-то из них.

Наталья Сергунина уточнила, что на площадке мероприятия будет работать городской комитет ветеринарии. Здесь можно будет получить консультацию врача по уходу за животными и их кормлению. При этом для посетителей с домашними питомцами тоже организуют активности.